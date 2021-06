Celebrity sa zbavia otravných ľudí, od júla platí nový zákon: Za nenávistné komentáre tri roky basy!

V dnešnom svete akosi čoraz viac narastá vlna nenávisti, a to najmä na internete. Niektorí ľudia vypisujú z pohodlia domova nechutné urážky a dokonca aj vyhrážky smrťou osobám, ktoré vôbec nepoznajú.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Výnimkou nie sú ani naše celebrity, ktoré to schytávajú na plnej čiare.Od júla ide totiž do platnosti nový zákon, ktorý bude obťažovanie v online priestore poriadne trestať. Internetový priestor často zaváňa zlosťou a nenávisťou zo strany neznámych ľudí, ktorí komentujú a vypisujú správy aj našim celebritám.

Bez mihnutia oka želajú človeku smrť, osočujú rodinu, deti, či negatívne hodnotia ich prácu. Neprístojným komentujúcim však nový zákon poriadne klepne po prstoch. A to doslovne! „Od 1. 7. 2021 bude v účinnosti v trestnom zákone aj nový trestný čin - nebezpečné elektronické obťažovanie, podľa ktorého kto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby podstatným spôsobom zhoršuje kvalitu života iného tým, že ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje alebo obťažuje, prípadne zverejní záznam prejavu tejto osoby, potrestá sa odňatím slobody až na 3 roky,“ vysvetlil Novému Času advokát Róbert Bános.

Tieto správy sa rýchlo rozšírili aj medzi naše celebrity, ktoré zažívajú denno-denne obrovskú vlnu hejtu od verejnosti. Zvýšený záujem davov je síce daňou za ich popularitu, ale aj v tomto prípade by mala mať komunikácia určité hranice. Konštruktívna kritika sa síce cení, no nenávistné komentáre či želanie smrti sú jednoducho neprípustné.

Adela Vinczeová (40), moderátorka

- Na sociálnych sieťach nie je dlho, no aj Adela zažila počas krátkej doby nie príliš príjemné komentáre. Naposledy to bolo k téme adopcie dieťaťa. S manželom Viktorom Vinczem sú totiž v adopčnom procese a celkom otvorene priznali, že by si pokojne zobrali aj rómske dieťa. V zápätí sa na nich spustila vlna nenávisty.

"Určite je dobré, keď sa určia hranice aj v online priestore. Podaktorí majú pocit, že v ňom môžu čokoľvek a často si slobodu prejavu zamieňajú s útokmi, alebo šírením absurdít. Osobne som však nikdy nemala nejaký problém tohto typu, ktorý by bolo potrebné riešiť."

Eva Evelyn Kramerová (31), komička

- Evelyn je známa svojím povestným humorom, ktorým baví všetkých. Nájdu sa však aj neprajníci či hejteri, ktorí jej vedeli poriadne strpčovať život. Nenávistné komentáre či vyhrážky veľmi dobre pozná a zákon privítala.

"Myslím si, že bolo načase. Keď človek nedostal aspoň jednu vyhrážku, akoby na internete ani nebol. Je to mimoriadne nepríjemné a je dobré, že vyhrážky budú sankcionované. Považujem to za správny krok."

Martin Šmahel (38), moderátor a fitnestréner

- Urastený Martin patrí medzi ľudí, ktorým neznáme osoby uštedria vulgarizmy či nechutné urážky. Často celkom bezdôvodne. Najcitlivejšou témou je však pre Šmahela jeho rodina, ktorú si chráni zubami-nechtami.

"Určite sa teším, že aj táto sféra dostala právnu ochranu v podobe zákona. Verím, že budú agresori vďaka nemu menej aktívni, alebo sa zamyslia nad následkami svojich budúcich činov, pretože už nie sú beztrestné. Ja som sa, samozrejme, stretol s internetovým obťažovaním v ľahších aj ťažších formách, takže som rád, že je tu aj iná možnosť brániť sa ako ignorácia. Momentálne s týmto nemám problém, keďže som menej aktívny na sociálnych sieťach, a snáď to aj takto pokojne zostane."