Misska Kralevich provokuje: Vojna so starostom! Drsné urážky a zosmiešňovanie

Spor sa vyostruje! Okolo missky a podnikateľky Daniely Kralevich (35) je neustále dusno a rušno.

Najprv to bola tragédia, pri ktorej skončila študentka Linh († 18) pod kolesami jej luxusného auta, a teraz sa stále hlasnejšie ozýva jej nedoriešený budovateľský plán z minulosti. Ide o jej stavbu na bratislavských Zlatých pieskoch, ktorú jej príslušné orgány prikázali zbúrať. Nervy praskli už aj starostovi Ružinova Martinovi Chrenovi (40), ktorý s misskou evidentne stratil trpezlivosť. Jeho rázne vyjadrenie však neostalo bez reakcie Kralevich.

Problém okolo rekreačného areálu Daniely Kralevich na Zlatých pieskoch naberá na intenzite. Všetko sa začalo už na konci roku 2019, keď bola jej vila pri jazere príslušnými orgánmi označená za čiernu stavbu. Najväčší spor však vedie podnikateľka so starostom Ružinova Martinom Chrenom, ktorý chce celú jej stavbu dať zbúrať.

„Pani Kralevich dostala od nášho stavebného úradu mastnú pokutu a rozhodnutie, že svoju čiernu stavbu musí odstrániť. Rovnako postupujeme v každom takomto prípade a robili by sme to, či by bol čiernym stavebníkom hociktorý iný občan, alebo hoci aj prezident alebo pápež. Zákon musí platiť pre každého rovnako,“ vyjadril sa rázne Chren.

Toto vyjadrenie naštartovalo Kralevich. Daniela si totiž neodustila na sociálnej sieti štipľavé a posmešné komentáre na adresu starostu, ktorého neustále provokuje. „Keď zákon platí rovnako, o 2 týždne chcem vidieť Wakelake bez pevných základov so zverejnením ich povolení, čierny Martinko, lebo ak nie, nebudem sa pýtať len prokuratúry,“ uviedla brunetka na svojom profile so zosmiešňujúcim pomenovaním starostu. Chren sa však Kralevich nezľakol.

„Pani stavebníčka musí svoju čiernu stavbu odstrániť. Rozhodnutie ružinovského stavebného úradu potvrdil aj okresný úrad, na ktorý sa odvolala - a rozhodnutie o odstránení je právoplatné. Lehota na odstránenie stavby jej uplynie o niekoľko dní,“ nechal sa počuť starosta, ktorý to nenechá len tak.