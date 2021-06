Dara Rolins zverejnila fotku so svojím ex: Ako šťastná rodina!

Speváčka Dara Rolins (48) má so svojím bývalým partnerom Matejom Homolom (48) nadštandartný vzťah aj napriek tomu, že už roky netvoria pár.

Svoju spoločnú dcéru Lauru (13) sa snažia vychovávať obaja ako najlepšie vedia a aj keď im to nefungovalo ako partnerom, ako rodičom im to zjavne klape. Je to vidieť aj na posledných spoločných fotografiách, na ktorých vyzerajú ako šťastná rodinka. Práve na nich speváčka odprezentovala umenie, na ktorom jej ex posledné obdobie tvrdo pracoval.

Dara a Matej svoj vzťah ukončili po piatich rokoch, keď na povrch vyplávala jeho nevera. Aj napriek tomu je to už za nimi a majú medzi sebou skvelý vzťah. Homola pozval Daru a Lauru na svoju prvú vernisáž. Počas korony sa totiž začal venovať rezbárstvu.

„Možno ste zaznamenali Matejove rozšírenie portfólia talentov a kreativity, tentoraz vloženej do dreva. Lockdown mal na svedomí aj príjemné objavy a zvraty v našich životoch. Jeho prvá vernisáž bola u neho na záhrade, pre rodinu a kamarátov. Tá verejná by mala byť už v septembri,“ informovala Dara, ktorá má z Homolovho úspechu nesmiernu radosť.

Aj keď sa Matej svoje drevené kúsky predávať zatiaľ nechystá, Rolins dúfa, že to predsa len jedného dňa prehodnotí, aby jeho talent mohli v pohodlí domova obdivovať aj druhí.