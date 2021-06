Adriana Poláková prenechala cukráreň deťom a má nový plán: Čo ju bude v Rakúsku živiť!

Video

Adriana Poláková prednedávnom všetkým doslova vyrazila dych, keď po dlhých rokoch ohlásila odchod z televízie. Na klinec však nezavesila len svoju moderátorskú kariéru, no aj svoj predošlý život. Usmievavá brunetka sa totiž rozhodla odsťahovať sa za priateľom do Rakúska a tak tu ponechala nielen svoje deti, no aj bistro a rozbehnutú cukráreň. Bývalá moderátorka sa však nechystá sedieť so založenými rukami a za hranicami má nový plán. Žiadne pečenie však nečakajte, nový chlebíček bude z celkom iného súdka!