Máziková čelí nechutným útokom: Otravné telefonáty a esemesky plné vulgarizmov! Neznámemu chlapovi posiela odkaz

Ako v najhoršom sne! Tak sa nedávno cítila nestarnúca víchrica zábavy Eva Máziková (71). Neznámy muž sa totiž dostal k jej mobilnému číslu a začal ju bombardovať.

Telefonoval jej v skorých ranných hodinách, aby ju zobudil. Tam sa to však rozhodne neskončilo. Neoblomný človek sa znížil k nechutným nadávkam a urážaniu dámy v rokoch. Ako je to však zvykom, tornádo Evu len tak niečo nerozhodí a posiela nešťastlivcovi jasný odkaz! Bude takéto nehorázne správanie riešiť s políciou?!

Mázikovú všetci poznajú ako usmievavú dámu, ale aj neriadenú strelu. Jednoducho všade, kde sa Evička objaví, okamžite rozpúta okolo seba zábavu. A kým energická speváčka rozdáva radosť a smiech, nájdu sa ľudia, ktorých baví niečo celkom iné. Mázikovú totiž otravuje neznámy muž.

„Neviem, ako dlho to trvá, ale najintenzívnejšie to bolo minulý týždeň, keď začal skoro ráno okolo šiestej telefonovať viackrát za sebou, a keď mu nikto nedvíhal v tomto čase, tak začal útočiť a písať esemesky,“ vysvetlila Novému Času Máziková a pokračovala:„Boli to nechutné nadávky a vulgárne slová. V esemeskách následne začal komentovať všetky moje príspevky na facebooku, a to aj niekoľko týždňov spätne. Jeden za druhým. Nič konkrétne, len sa potreboval asi vyventilovať vulgárnymi slovami a nadávkami.“ Speváčka však nestratila chladnú hlavu a nechce sa tým zapodievať. Políciu v tejto veci neoslovila.

„Nie. Načo. Ja mám veľa pozitívnych fanúšikov. Ak sa niekomu niečo nepáči, tak to vie povedať aj slušne. Ale v tomto prípade išlo zjavne o veľmi nešťastného alebo chorého človeka,“ hovorí hurikán Eva. A napriek nepríjemnej skúsenosti posiela mužovi pozitívny odkaz: „Na takého platia len dve veci - zablokovať ho a poslať mu veľa lásky. Povedať mu, že svet je pekný a že každý na svete je dôležitý, ale treba byť slušný a tolerantný,“ uzavrela s úsmevom Eva.