Výhodná investícia, z Ondreja Kandráča sa stáva boháč: Pozemok sa zhodnotil o desaťtisíce €!

Slovenský hudobník Ondrej Kandráč (43) vie, do čoho vraziť svoje zarobené peniaze. Ešte pred pár rokmi ho takmer nik nepoznal, no vďaka svojmu talentu sa z neho stala známa tvár, ktorá hviezdi nielen na hudobných pódiách, ale aj na televíznych obrazovkách.

Ponuky a projekty sa mu hrnú z každej strany a jeho bankové konto tučnie z roka na rok. Vyzerá to však tak, že Ondrej vie svoje zarobené peniaze aj poriadne točiť. Nie tak dávno totiž dobre investoval a už teraz na kúpe lukratívneho pozemku dobre zarobil. A to bez pohnutia prstom.

Hudobník Ondrej Kandráč býva so svojou rodinou na východe Slovenska. Majú krásny a útulný dom so záhradkou, do ktorého sa nasťahovali týždeň pred narodením svojej dcérky Emky. Novému Času sa však podarilo zistiť, že Ondrej Kandráč je aktívny nielen v hudbe, ale má dobrý nos aj na investičné príležitosti. Vo februári 2019 si totiž kúpil veľký pozemok s rozlohou 1 033 štvorcových metrov v lukratívnej a stráženej časti Záhorskej Bystrice v Bratislave.

Autor hitov Včielka či Dva duby tak zrejme dobre vedel, čo robí, pretože za dva roky hodnota jeho pozemku poriadne narástla. „V tejto časti Záhorskej Bystrice sa dnes pozemky predávajú v priemere za 350 eur za štvorcový meter. V roku 2019 sa ceny pohybovali od 250 do 300 eur za štvorcový meter,“ informoval Nový Čas realitný maklér Andrej Churý.

To teda znamená, že Kandráčovi sa kúpa pozemku vyplatila. Za 29 mesiacov si tak, čo sa týka hodnoty pozemku, poriadne polepšil. Za toto obdobie totiž mohla narásť v ideálnom prípade aj o viac ako 100-tisíc eur, prinajmenšom však o 50-tisíc! Aké má ďalej s pozemkom zámery? Presunie celú rodinu do hlavného mesta? „Nechcem to ešte riešiť, všetko má svoj čas,“ povedal Novému Času stroho hudobník.

Vie, ako zarobiť

Kandráčovi sa v posledných rokoch celkom dobre darí a po dlhšej pauze kvôli pandémii opäť rozbieha koncerty. Dokonca so skupinou Kandráčovci vymysleli nový projekt Malí Kandráčovci. Ich deti majú hudobné nadanie, preto sa rozhodli, že s nimi budú vystupovať na veľkých pódiách. „Vytvorili sme úplne nový formát a program detských piesní, pretože každý z nás, z členov kapely Kandráčovci, má vo svojom portfóliu muzikálne deti, a to ma veľmi teší,“ povedal Ondrej pre Topstar.

Okrem toho slušne zarobil aj ako moderátor jojkárskej relácie Všetko, čo mám rád po boku Štefana Skrúcaného, ktorú televízia vysiela od roku 2017. Momentálne majú pauzu, ale Ondrej sa na obrazovkách ešte určite ukáže. O tom, že ide nielen o úspešného muzikanta, ale aj o biznismena, svedčia aj výsledky hospodárenia firmy, ktorú má Kandráč s manželkou. Tá totiž generovala v roku 2019 tržby v hodnote až 356 942 eur.

Záhorská Bystrica