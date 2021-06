Video

Robo Opatovský s formáciou For You naspieval nový hit s názvom Je nad slnko jasné, ktorého klip nakrúcali na streche petržalského paneláka. Pri nakrúcaní exkluzívnych záberov padla aj otázka, pri ktorej sa speváci poriadne zamotali. A ak si mysleli, že sa ich kiksy podarí "upratať pod koberec", tak sa mýlili. Iba Robo nie. Ten to vedel! A zamotal sa do vlastnej siete.