Nekompromisný kat je späť: Habera zasadne na porotcovskú stoličku SuperStar desiatykrát!

Speváka Paľa Haberu (59) verejnosti rozhodne netreba predstavovať. Hudobná hviezda, ktorá sa okrem svojej kapely zapísala slávne aj neslávne do pamäti mnohých účinkujúcich známej speváckej súťaže SuperStar je späť.

Habera si totiž už po desiatykrát sadne na porotcovskú stoličku, odkiaľ bude chrliť svoje poriadne štipľavé komentáre na výkony nádejných spevákov. Habera už neodmysliteľne patrí medzi stálice speváckej súťaže, z ktorej vyšlo už veľa mladých speváckych hviezd.

Do poroty zasadne opäť so speváčkou Monikou Bagárovou, ktorá minulý rok počas šou porodila, s herečkou Patríciou Pagáčovou, ktorá tiež len nedávno porodila a s vtipným hudobníkom Mariánom Čekovským.Preto niet divu, že už všetkých a všetko pozná a dokonca nemá problém pomôcť aj v zákulisí so zmetákom, keď treba.

Darmo, Paľo je chalan do voza aj do koča.Hovorí sa, že dvakrát do tej istej rieky nestúpiš. Hmm... idem sa tam postaviť 10-ty krát. A teším sa na to,“ priznal Habera.