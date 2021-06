Speváčka Čírová zbalila rodinu za pár hodín: Expresná dovolenka pri mori

Užívajú si morský vzduch a teplé slnečné lúče na Jadrane. Speváčka Mária Čírová (32) odišla pred pár dňami s celou svojou rodinou na dovolenku do slnečného Chorvátska.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Na tom by nebolo nič nezvyčajné, keďže je leto, pandemické opatrenia sa pomaly uvoľňujú, a tak čoraz viac ľudí odchádza dovolenkovať do zahraničia nadýchať sa morského vzduchu a užiť si pláže. Speváčka však bola postavená pred hotovú vec a na zbalenie päťčlennej rodiny mala len pár hodín.

Čírová o prekvapení od svojho manžela Mariána Kachúta netušila do poslednej chvíle. Nezaváhala však ani sekundu a tak si teraz s rodinkou vychutnáva slnečné Chorvátsko. „Keď sa ma môj muž spýtal, či nás všetkých piatich viem pobaliť za pár hodín do Chorvátska, bez mihnutia oka som mu povedala áno! Milujem spontánne rozhodnutia! Po dvoch rokoch som konečne pri mori. Vďaka za to. Je to neopísateľné,“ opísala speváčka svoje chvíle radosti. Malý Ruben, Zoe a Hugo tak spolu s rodičmi zažívajú dobrodružstvá na mori.

Vybrali sa aj na plavbu loďou, na ktorú budú určite ešte všetci dlho spomínať s úsmevom a deti o svojich zážitkoch rozprávať po prázdninách v škole spolužiakomPočas pobytu na lodi si totiž vyskúšala, aké je to mať na hlave kapitánsku čiapku. Vyzerá to tak, že nečakané udalosti niekedy naozaj dokážu život poriadne obohatiť a rozjasniť.