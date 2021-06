Monika Hilmerová okúsila novú profesiu: Domáca kaderníčka?

Herečka Monika Hilmerová (46) sa dala nahovoriť a vyskúšala niečo celkom nové. Hviezda seriálu Oteckovia sa totiž zahrala na kaderníčku. Účes však nerobila pre seba alebo nejakú kamarátku.

Do jej neprofesionálnych kaderníckych rúk sa jej totiž zverila dcérka Zara (11), ktorej sa na hlave pokúsila vytvoriť nový letný účes. Vyzerá to tak, že okrem herectva by sa Hilmerová uživila aj ako príležitostná kaderníčka. Potrebné vybavenie a pomôcky má zabezpečené a tiež má aj novú zákazníčku.

Jej dcérka Zara totiž chcela vyskúšať niečo nové, a tak ju poprosila, či by jej nevykúzlila na hlave farebné pramienky vlasov. A herečka, ktorá je za každú psinu, neváhala ani minútu. Dcéru si tak zobrala do parády.priznala Monika, ktorá sa z novej skúsenosti rozhodne tešila a jej dcéra sa tak môže pochváliť novým imidžom, ktorý jej vytvorila slávna mama, a nie profesionálna kaderníčka.