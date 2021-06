Moderátorka Aneta Parišková nedá chorobe šancu: Dámska jazda v meste!

Aneta Parišková (48) pendluje medzi Amerikou a Slovenskom. Momentálne sa nachádza v domovine aj so svojimi synmi, a tak má čas nielen na svoju domovskú televíziu či starostlivosť o svoju škôlku, ale nezabúda ani na seba.

Po strastiplnej ceste, ktorú si prešla kvôli rakovine, však usmievavá Aneta nestráca chuť do života a úsmev na perách jej rozhodne vyčarilo aj povyrazenie si do mesta s priateľkami po veľmi dlhom čase.

Keďže Parišková posledné obdobie svoj čas rozdeľuje striedavo medzi Slovensko a Ameriku, využila príležitosť a po dlhom čase sa stretla s kamoškami pri drinku na poriadnej dámskej jazde.Po dlhom čase sme si vyšli na drink do centra mesta. Bolo to super,“ pochválila sa Aneta s úsmevom na perách v kruhu svojich priateliek.

Škôlku istý čas riadila práve z Ameriky na diaľku, preto jej určite padlo vhod stretnúť sa s priateľkami a tráviť s nimi čas. Už pred časom povedala, že práve práca a ľudia v jej živote jej pomáhajú nemyslieť na zákernú rakovinu, ktorú teraz porazila.priznala nedávno, že práve to je pre ňu tým najlepším liekom. Parišková tak znova pookriala a vychutnala si to, čo už dlho nie.

Pendluje hore-dole

Anetinou veľkou oporou je aj jej manžel Mirko, ktorý pôsobí dlhé roky za veľkou mlákou. Bol to práve on, kto sa staral o jej troch synov, keď skončila nečakane s Non-Hodgkinovým lymfómom v nemocnici. Napriek tomu, že prekonala náročné chemoterapie, zostala Aneta pozitívna a vďačná, že má pri sebe milovanú rodinu, ktorá však nie je až taká tradičná.S jej neposednou povahou jej to však nerobí žiadny problém a práve táto zaneprázdnenosť nedáva šancu negatívnym myšlienkam na chorobu preniknúť do jej života.