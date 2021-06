Video

Speváčka Mária Podhradská a Richard Čanaky sú tiež milovníkmi zvierat. Richard je majiteľom psa Axela, ktorý by rád objímal ďalších psov, tí ostatní to však nie celkom chápu. Dcéra Márie Podhradskej si vybojovala zajačika, to však nie je všetko. A keďže tiež veľmi chcela psa, našla spôsob, ako ho mať aj napriek súhlasu rodičov. Okrem videa si pozrite aj reláciu Miláčikovo o 15.00 na Joj-ke.