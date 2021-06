Herečka Karin Haydu sa rozhodla pre zmenu: Do boja s profíkom!

Myslí to vážne! Herečka Karin Haydu (44) je jednou z najatraktívnejších herečiek a môže sa pochváliť sexi postavou. Ona sa však rozhodla, že sa chce udržať vo forme a pomôže jej pri tom čas strávený vo fitku. Nebude však cvičiť sama!

Karin Haydu sa pochválila, že navštívila miesto, ktoré pre ňu nebolo donedávna atraktívne. „Moja premiéra,“ napísala na úvod z fitka herečka. „Nikdy ma to nejak neťahalo do fitka. Mám radšej adrenalín a šport, pri ktorom môžem dosahovať rýchlosť, dávať góly, zbierať body... Ale postava sa vraj najefektívnejšie formuje práve pri cvičení so závažím. Som zvedavá, či aj tá moja,“ vysvetlila usmievavá umelkyňa. Aby cvičila správne, bude na ňu dozerať známy športovec a tréner Roman Volák. Je teda isté, že ten jej dá skutočne do tela a herečka si poriadne zamaká.