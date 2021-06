Po ročnej pauze vyhlásili Miss Spiša: Víťazka Ester ovláda 4 cudzie jazyky, moderátor Hudák zaujal v skafandri

Po roku pandemickej prestávky v novoveskom divadle Reduta opäť dominovala očarujúca ženská krása. V poradí už 24. Miss Spiša vybrala čisto ženská celebritná porota, v ktorej nechýbali napríklad módna návrhárka Lýdia Eckhart, speváčka Katka Knechtová či fitnesska Zora Czoborová.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Najcennejšiu korunku napokon získala Ester Jekaterina Eštok (25) z Popradu. Nový Čas vyspovedal krásku, ktorá ovláda niekoľko jazykov, krátko po víťazstve.„Som asistentkou riaditeľa a nevarím len kávu. Skončila som až dve vysoké školy - etiku v Košiciach a elementárnu pedagogiku v Prešove,“ uviedla mladá žena, ktorá má jasný cieľ. „Chcela by som raz, keď budem veľká, prednášať na Lomonosovom inštitúte v Moskve,“ vraví s úsmevom.

Tieto ambície vysvetlila už počas spovedania moderátorom Michalom Hudákom na pódiu. Vietor ju totiž v živote zavial až do ruského mesta Tomsk, kde pracovala v jednej mládežníckej organizácii. „Bolo to na Sibíri a spadalo to pod univerzitu. Organizovali sme rôzne podujatia. A Rusko je určite mojou zasnúbenou krajinou,“ netajila Ester, ktorá okrem rodnej slovenčiny hovorí česky, rusky, francúzsky a anglicky. Do súťaže krásy ju v podstate prihlásili kolegovia z práce.Prvou vicemiss sa stala Ema Slovinská (20) zo Spišskej Novej Vsi, druhou vicemiss Frederika Chovancová (21) z Levoče a ocenenie Miss sympatia si odniesla Jennifer Godlová (22) z Kežmarku.(kz, foto autor)