Adela a Viktor Vinczeovci: Útoky kvôli adopcii! Čo im vyčítajú neprajníci?

Adela Vinczeová (40) s Viktorom Vinczem (30) sú šťastne svoji už viac ako tri roky. Po pracovnej stránke sa im veľmi darí, avšak nejaké to prázdno v živote predsa len trochu cítia.

Obaja by sa veľmi radi stali rodičmi, no, žiaľ, tento sen sa im zatiaľ nesplnil. Markizácky moderátor už pred rokmi prehovoril, že má problém s nízkym počtom aj kvalitou spermií a tým pádom aj s počatím potomka. Preto sú v adopčnom procese a aktuálne prezradili, aké dieťatko by si úplne pokojne zobrali. No to, čo prišlo po ich slovách, vôbec nečakali...

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Vinczeovci tvoria šťastný a harmonický pár, ktorému ku šťastiu takmer nič nechýba. Manželia sa netaja túžbou po dieťatku, avšak, ako Viktor už dávnejšie priznal, kvalita a počet jeho spermií sa u neho blíži k hranici neplodnosti.