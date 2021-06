Desmoďáci sa po rozpade kapely opäť chystajú za fanúšikmi: Prečo sme zostali s Kulym!

Stretli sme sa v Jelšovciach, v reštaurácii, kde mal Mário Kuly Kollár (49) svadbu. Trúsili sa postupne. Najprv prišiel Kuly, po ňom manažér Michal Malicher (44) a nakoniec bubeník Jano Škorec (48). Všetci vysmiati, dobre naladení.

Bodaj by nie, za dva týždne vstali z popola a postavili kompletnú kapelu. Delenie Desmodu na dva stále nie je ukončené, to však partii okolo Kulyho nebráni v tom, aby sa koncom tohto mesiaca rozbehli za svojimi fanúšikmi.

Jano, Michal, vy ste s Kulym zostali. Prečo?

Jano: S Kulym sa poznáme odmalička, milujem tohto chlapa, 33 rokov sme spolu hrali, takže ja som aj chlapcom povedal, nie, ja ostávam s Máriom, a tam sa to pre mňa skončilo.

Michal: Najprv doplním jednu dôležitú informáciu – ono to vyzerá tak, že z pôvodnej kapely odišli štyria, ale v skutočnosti len dvaja; tretí je nájomný hráč, štvrtý bol členom Desmodu len posledné roky. Čiže Desmod boli Kuly, Jano, Rišo a Dušan. A prečo som zostal s Majom? Okrem rodinných väzieb a priateľstva nás spája to, že sa starám o pracovné veci. Veď iná voľba ani nebola, lebo druhá strana ma neoslovila. (smiech)

Ruku na srdce, v prvom momente, keď ste sa to dozvedeli, vám asi všetko jedno nebolo?

Jano: Hlavne som nevedel, čo sa deje. Doobeda to bolo takto, poobede inak, len som pozeral. Tak som si to obvolal a pobehal. No čo, stáva sa. Pátrame, čo sa vlastne stalo. Snáď sa to raz dozviete. Michal, ako to vyzerá s vystúpeniami?

Michal: Vyzerá to tak, že do konca roka máme zabookovaných okolo 60 vystúpení, teda do konca roka sme vybavení a pomaly riešime rok 2022. Začíname hrať koncom júna v Stupave a potom idú letné akcie. Rok som v podstate len prekladal termíny.

