Vážny úraz slovenskej speváčky! Panva zlomená na dvoch miestach, znova sa učí chodiť

Veronika Adamčíkova alias Ronnie je speváčka, ktorú môžu diváci poznať zo šou Česko Slovensko má Talent na Jojke. Učinkovala tam v štvorčlennej dievčenskej skupine Forsomeone.

Kráska už však spieva sólo, blysla sa piesňami Je mi to jasné s Tomim Popovičom či Bam Bam s Majkom Spiritom. Ronie nedávno skončila v nemocnici po škaredom úraze. Teraz zverejnila na Instagrame fotku s barlami a vysvetlila, čo sa vlastne stalo.

,,Žijem a pomaly sa znovu učím chodiť," odkázala. ,,Štyri týždne dozadu som si zlomila panvu na dvoch miestach. Neodhadla som úplne rýchlosť a terén na longboarde (dlhšia verzia skateboardu, pozn. red.). Jazdila som na rovnej hrádzi, no v rýchlosti 40 kilometrov za hodinu som narazila na nejaký kanál, či čo to bolo, a vyletela som do vzduchu a "šľahlo" ma to fajnovo o betón," opísala osudové chvíle Ronie.

,,No a odskákala si to “našťastie” len panva. Každopádne, zlepšuje sa to, kosť sa zrastá dobre a pevne, ako má, všetko chce už len svoj čas. Ešte si nejaký týždeň poležím na chrbte, ale deň čo deň je to lepšie a lepšie!" napísala svojim 74-tisíc priaznivcom na sociálnej sieti a nezabudla poďakovať za ich podporu a povzbudzujúce správy.