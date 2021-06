Video

Karin Majtánová si s priateľom Petrom konečne povedia svoje áno. Aj keď to bude až o pár mesiacov, budúca nevesta so ženíchom sa na tento deň veľmi pripravujú. A to nielen ohľadom svadobných záležitostí. Karin pracuje na svojej postave a zhodila už 10 kíl. Pridal sa k nej aj Peter?