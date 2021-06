Komika Jakuba Zitrona Ťapáka čaká výzva s krásnou blondínou: Kvôli tomuto sa v noci budí zo sna!

Video

Krištáľové krídlo každoročne oceňuje významné osobnosti v oblasti vedy, kultúry, filantropie či športu. Galavečerom bude hostí sprevádzať moderátorská dvojica Janette Štefánková a Jakub Zitron Ťapák. A hoci je to pre známeho stand upistu už druhá skúsenosť, otvorene priznáva, že z nej má rešpekt a to dokonca natoľko veľký, že sa v noci budí zo sna. Ako je na tom ostrieľaná modetárorka spravodajstva, pre ktorú to bude skúsenosť z celkom iného súdka, zistíte vo videu. Nuž a ako to bude dvojici ladiť sa dozviete už v nedeľu, 20. júna o 20.30 na Jednotke.