Exkluzívna spoveď z cudziny! Ďurianovej ex Doležaj prvýkrát otvorene prehovoril: Prečo odišiel zo Slovenska?

Prvýkrát otvorene o svojom pobyte v zahraničí, ale aj o Nočných vlkoch! Expartner moderátorky Marianny Ďurianovej (44) lieta v problémoch.

Od mája tohto roku čelí Roman Doležaj (45) obvineniu. NAKA totiž urobila raziu na viacerých miestach na Slovensku, čím chcela odhaliť drogové podsvetie. Medzi hľadanými osobami je práve aj Doležaj, ktorý sa však ešte počas razie mal zdržiavať mimo Slovenska. A to platí aj podľa našich aktuálnych informácií. Novému Času sa podarilo s podnikateľom spojiť a ten poskytol exkluzívny rozhovor!

V máji vyšetrovateľ obvinil 16 osôb zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a zo zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, ich držania a obchodovania s nimi. Medzi obvinenými je aj Roman Doležaj. Ten sa však podľa jeho slov nachádza v zahraničí. Túto informáciu Novému Času potvrdil samotný podnikateľ.

„Nachádzam sa mimo územia SR, a to z dôvodu svojej dlhodobo plánovanej pracovnej cesty. Vzhľadom na covid situáciu, ktorá trvá viac ako rok, bolo cestovanie obmedzené a vzhľadom na moje podnikateľské aktivity je nevyhnutné, aby som cestoval a rozvíjal podnikateľské aktivity,“ vysvetlil Doležaj.

Ten sa mal spojiť s motorkárskym klubom Noční vlci, no to on rázne odmieta. „Nie som a nikdy som nebol členom Nočných vlkov. Takáto informácia nie je pravdivá,“ reagoval Doležaj, no istú spojitosť s nimi priznal. „Klub Nočných vlkov z Ruska každý rok organizuje Cestu víťazstva a tejto sa zúčastňuje približne 100 civilistov a medzi nimi aj ja.“

Výsluch cez telemost

Podnikateľ mal práve s nimi prejsť až do Ruska. Či sa tam však skutočne nachádza, nevedno, na túto otázku nereagoval. A svoje obvinenie príliš komentovať nechcel. „Nakoľko do dnešného dňa nebol realizovaný môj výsluch ako obvineného, nemôžem sa k obvineniam vyjadrovať, aby nebolo ovplyvnené trestné konanie, ktoré je v tomto štádiu neverejné. Môžem však potvrdiť informáciu, že som požiadal príslušné orgány o môj výsluch prostredníctvom telemosta,“ dodal expartner a možno ešte stále partner moderátorky Marianny Ďurianovej, s ktorou má synčeka Romanka.

Podnikateľ sa mohol inšpirovať týmto krokom milionárom Michalom Suchobom, obvineným v kauze Mýtnik. Suchoba bol prvou trestne stíhanou osobou, ktorá bola vypočúvaná cez telemost, konkrétne zo Spojených arabských emirátov.