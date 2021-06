Igor Adamec sa rozhodol splniť si dlhoročný sen: Toto si konečne môže urobiť po svojom

Video

Divadelný a televízny herec Igor Adamec sa do pamäte divákov vryl predovšetkým účinkovaním v obľúbenej relácii Kakao, či zo sitkomu Mafstory. Málokto však o ňom tuší, že je viac než všestranne nadaný a okrem herectva sa venoval aj báboherectvu, šéfoval regionálnej televízii a pracoval na ministerstve. Herec je dokonca aj vášnivým cestovateľom, no momentálne sa rozhodol splniť si iný, ako cestovateľský sen. Aký, to sa dozviete vo videu a to, či zúžitkuje svoje bohaté skúsenosti v relácii Čo ja viem uvidíte v piatok o 20.30 na Jednotke.