Herečka Natália Puklušová ako ju nepoznáte: Z toho, čo robí doma, ostanete v nemom úžase

Ikonická Peťuška z Oteckov, skvelá kuchárka, žena s temperamentom, aký rozdávajú len na východe našej krajiny.

To všetko je herečka Natália Puklušová (37), s ktorou sme sa rozprávali o jej čerstvom sťahovaní mimo ruchu veľkomesta, horolezectve i hľadaní samej seba.

Váš život je teraz o budovaní si nového hniezda. Vyžívate sa v tom?

Áno. Aj keď som unavená, lebo som na to sama a navyše som to chcela mať hotové za jeden víkend. Rýchlo som zistila, že som mala veľké oči a realita je úplne iná. Istý obchod so stavebninami je teraz môj najlepší kamarát, som tam aj trikrát do dňa. Neustále niečo dokupujem a rozhodla som sa, že si sama aj vymaľujem. I keď teraz rozmýšľam, že ani sa mi veľmi nechce do toho ísť. (smiech) Samozrejme, môžem si zavolať maliara, no zaprisahala som sa, že všetko si to odmakám sama. Som zvedavá, ako to dopadne.

Na instagrame ste spravili takmer hodinový stream z toho, ako inštalujete sprchu. To dopadlo dobre, nie?

Dobre. Radili mi ľudia, čo ma sledovali. Sprcha je priskrutkovaná ako o dušu, môžem sa sprchovať.

