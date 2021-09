Herečka Natália Puklušová o hľadaní samej seba: Strach je len ilúzia

Ikonická Peťuška z Oteckov, skvelá kuchárka, žena s temperamentom, aký rozdávajú len na východe našej krajiny.

To všetko je herečka Natália Puklušová (37), s ktorou sme sa rozprávali o jej čerstvom sťahovaní mimo ruchu veľkomesta, horolezectve i hľadaní samej seba.

Váš život je teraz o budovaní si nového hniezda. Vyžívate sa v tom?

Áno. Aj keď som unavená, lebo som na to sama a navyše som to chcela mať hotové za jeden víkend. Rýchlo som zistila, že som mala veľké oči a realita je úplne iná. Istý obchod so stavebninami je teraz môj najlepší kamarát, som tam aj trikrát do dňa. Neustále niečo dokupujem a rozhodla som sa, že si sama aj vymaľujem. I keď teraz rozmýšľam, že ani sa mi veľmi nechce do toho ísť. (smiech) Samozrejme, môžem si zavolať maliara, no zaprisahala som sa, že všetko si to odmakám sama. Som zvedavá, ako to dopadne.

Na instagrame ste spravili takmer hodinový stream z toho, ako inštalujete sprchu. To dopadlo dobre, nie?

Dobre. Radili mi ľudia, čo ma sledovali. Sprcha je priskrutkovaná ako o dušu, môžem sa sprchovať.



Naozaj ste si mysleli, že za víkend ten byt premeníte celý na svoj obraz?

Áno, vyčlenila som si na to tri dni. Jeden deň sa presťahujem, druhý deň všetko vymaľujem, tretí deň všetko vyčistím a na štvrtý deň si sadnem a budem mať pokoj. No určite!

Mimoriadne ambiciózny plán, rýchlejšie, ako keď Pán Boh stvoril svet.

(smiech) Presne tak. Hovorím si, že to nemôže byť ťažké, veď som východniarka, tie od rána do noci robia. Moja babka postavila chatu za dva mesiace... Mne to však ide všetko pomalšie, som unavená a občas mám iné povinnosti.

Z Bratislavy ste išli do Tomášova, čo je už predsa len mierne od ruky a treba rátať so zápchami. Ešte ste neoľutovali?

Mne sa zápchy celý život vyhýbajú. Navyše nemám prácu, do ktorej musím vstávať o siedmej-ôsmej ráno, takže nechytám dopravnú špičku.

Prečo ste vôbec odišli z Bratislavy?

Lebo som chcela ísť trošku do pokoja. Teraz som v krásnom pokojnom prostredí, v parku, všade mám stromy, zeleň, vtáky mi tu čvirikajú. Nepočuť žiadne autá, električky...

Ale to sa na vás veľmi nepodobá. Pôsobíte skôr ako hlučnejší človek.

Ale keď prídem domov a zatvorím za sebou dvere, nepoviem ani slovo. Ani keď je so mnou niekto doma. Ľudia mi väčšinou hovoria: „Ty si taká výrečná, keď si v spoločnosti, a keď si doma, si skôr poslucháč.“

Zaujalo ma, že ste sa sama pustili do niečoho takého, ako je vŕtanie do obkladačiek v sprchovom kúte. To by zrejme väčšine žien ani nenapadlo. Ste taká manuálne zručná?

Neviem, či som zručná, ale mám to v povahe, že stále sama seba testujem, či dané veci zvládnem. Zatiaľ sa mi to vždy podarilo. Aj keď som sa po VŠMU rozhodla, že chcem byť herečka, ktorá ešte niečo vie a dala som sa na ekonómiu. A v pohode, zvládla som bankovníctvo aj účtovníctvo. Tak si hovorím, že s dvomi vysokými školami, aby som ja nenavŕtala dve dierky do obkladačiek? Neexistuje, aby to bol problém. Človek si musí len veriť, veď tam nie je čo pokaziť.

Práveže je. Obkladačka mohla prasknúť...

Ako prasknúť? Veď najprv si zistíte informácie, že máte vŕtať do špáry, pomaly a všetko išlo v pohode. Keď si človek verí, všetci svätí pri ňom stoja a pomáhajú mu. Myslím, že by to zvládla každá žena.

Čo vám to vlastne napadlo, robiť z toho stream?

(smiech) Odbalila som tú sprchu a hovorím si, kurník šopa, potrebujem, aby mi niekto poradil. Jeden môj brat je v Kanade a druhý práve vtedy vyskakoval lietadla... Robí si taký kurz, úplný blázon. Preto som si povedala, že sa popýtam ľudí cez stream, veď čo sa stane? A ľudia mi pomohli. Odporúčam všetkým ženám, keď si nebudú vedieť rady a majú nejakých kamarátov na instagrame, nech spravia stream.