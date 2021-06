Herec Juraj Bača o svojom otcovi Viliamovi: Čo si na tatinovi najviac vážim

„Keď videl, že sa mi začínalo dariť v cyklistike, predal svoje auto a kúpil mi profi bycikel,“ hovorí o svojom otcovi Viliamovi (67) herec Juraj Bača (33).

Pri príležitosti Dňa otcov, ktorý bude už túto nedeľu, sme oslovili aj ďalšie známe tváre, aby nám porozprávali o svojich mužských idoloch.

Juraj Bača (33)

herec s otcom Viliamom Bačom (67)



S tatinom som mal odmalička veľmi dobrý vzťah. Ak som po niekom zdedil životný nadhľad, tak to bude on. On bol ten, ktorý občas dovolil aj to, čo mama zakázala. Dovolím si tvrdiť, že tatino bol vždy nadčasový. Vždy nás motival k učeniu cudzích jazykov. Keď bola výpočtová technika v úplných plienkach, kúpil nám prvý stroj Commodore 64 a neskôr aj počítač, aby sme sa učili programovať. Keď videl, že sa mi začínalo dariť v cyklistike, predal svoje auto, aby si mohol dovoliť kúpiť mi profi bicykel na preteky. V živote by ste ho nestretli vysedávať v krčme a pracoval aj na dvoch-troch miestach naraz, aby nám s bratom nikdy nič nechýbalo. Asi najviac si na ňom vážim takú vec, na ktorú si, žiaľ, nepamätám, ale viem o nej z rozprávania. Ako dieťa som bol silný astmatik a jediné, čo mi pomáhalo, bolo inhalovanie jódu. Rodičia si ešte za komunistov museli vybaviť potvrdenie na vycestovanie do Juhoslávie a tatino každé ráno o tretej vstal, zobral ma ešte spiaceho na ruky, postavil sa do mora a niekoľko hodín tam so mnou stál, lebo ráno sa z vody najviac vyparuje jód. Vďaka tomu som sa z astmy vyliečil.

