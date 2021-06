Patejdlov 13-ročný syn sa asi nepotatil: Spevák priznal, prečo u nich býva dusno

Niekedy sú to veľké boje. Spevák a skladateľ Vašo Patejdl (66), ktorý je dlhoročnou súčasťou kapely Elán, má doma o zábavu postarané.

S manželkou Milušou (48) vychovávajú spoločného syna Benjamína (13), ktorý je v pubertálnom veku, a tak z času na čas vystrkuje rožky. Je už však jasné, či sa aj on bude venovať hudbe?

Najmladší syn Benjamín rastie Patejdlovi ako z vody. Tiež hrá na klavíri, no má to jeden háčik. „Je šikovný. On to nevie, ale hrá na klavíri výborne, ale jemu sa nechce. Ja to chápem, mne sa tiež nechcelo, až kým som v 14 rokoch založil kapelu a zistil som, že to funguje na baby, tak on to možno tiež za rok pochopí. Ale zatiaľ ho do toho musím nútiť, ale hrá dobre,“ prezradil umelec pre Rádio Jemné.

„Aj učiteľka ho chváli, dostáva jedničky, ale robí to s absolútnou nechuťou. Už dokonca to dopadlo tak, že ja už mám zakázané od maželky aj učiteľky sa mu venovať, lebo ja keď sa mu venujem, tak sa to vždy skončí hádkou,“ doplnil Vašo, ktorý vie že až čas ukáže, či prepadne hudbe a pôjde v jeho šľapajach.