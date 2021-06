Moderátorka Alena Heribanová starne do krásy: Našla elixír mladosti

Vyzerá úžasne. Práve Alena Heribanová (66) je dôkazom toho, že vek je len číslo.

Jej optimistické vyžarovanie a pozitívny prístup k životu sú doslova závideniahodné. Šarmantnej moderátorke robia radosť jej dve dcéry Tamara (36) a Babsy (30) a okrem nich sa pýši už aj titulom babičky vnučiek Izabelky (2) a Emilky (4). A tajomstvo, ktoré sa skrýva za jej mladistvým vzhľadom konečne po rokoch odhalila.

Alena Heribanová je momentálne spokojná so svojím životom a to všetko sa odzrkadľuje aj na jej zovňajšku. Len málokto by si nevšimol, že vyzerá stále fantasticky a srší obrovskou gráciou a šarmom. Aktuálne prezradila recept, ktorý sa ukrýva za celým jej mladistvým výzorom.

„Ja mám radosť zo života. Myslím si, že taká tá energia, ktorú človek vygeneruje svojimi pocitmi, že je na svete rád, že má rád svoju rodinu, svoje deti, svoje vnučky, ľudí, ktorí ho obklopujú, svoju prácu, tak to akosi prináša aj do tých buniek, aj do toho všetkého nejakú tú energiu. Keď sa máme radi a keď máme radi druhých, tak to pomáha,“ prezradila moderátorka v relácii Topstar.

No nie je to len o akomsi mentálnom nastavení, ale rozhodne nezabúda ani na pohyb. „Ja už roky cvičím, aj kvôli chrbtici. Každé ráno 20 minút a aj jogu. Na Srí Lanke, kde som si liečila chrbticu, ma naučili takú zostavu, ktorú musím robiť, aby som to zvládla a je to teraz fajn,“ dodala Alena s úsmevom na tvári, ktorej by jej výzor a kondičku mohli závidieť aj oveľa mladšie ročníky.