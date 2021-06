Porotkyňa Patricie Pagáčová po pôrode: Že robia mamičky toto, nedokáže pochopiť

Herečka Patricie Pagáčová (32), u nás známa najmä ako členka poroty v šou SuperStar, sa stala v máji prvý raz mamičkou.

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Manželovi Tiborovi porodila dcérku Bibianku. Čerstvá mamina však nezdieľa trend, ktorý sa rozmohol na sociálnych sieťach a to, že mamičky zverejňujú fotky, ako dojčia svoje bábätká. Portál expres.cz pripomína tohtoročnú kauzu v Česku, keď fotku z dojčenia zverejnila modelka Jitka Nováčková a dostalo sa jej aj kritiky.

Chrbát jej podržali ďalšie známe Češky a zo solidarity začali svoje fotky z dojčenia zverejňovať tiež. Boli medzi nimi napríklad moderátorka Zorka Hejdová či speváčka Monika Bagárová – Pagáčovej kolegyňa z poroty SuperSar. Patriciin názor je však odlišný. ,,Je mi jasné, že toto veľa žien možno naštve, ale ja sa s tým na 100% stotožňujem. Áno, dojčenie je úžasná vec, ale na sociálne siete podľa mňa nepatrí,“ vyjadrila sa na Instagrame.

,,Nech si každý robí, čo chce. Mne to žily netrhá. Rozhodne to z mojej strany nie je žiadne odsudzovanie, skôr len tie fotky nechápem. (…) Že keď je to teda také veľmi intímne spojenie, prečo sa z toho robí verejná vec tým, že sa to zverejňuje? Proti dojčeniu na verejnosti absolútne nič nemám, keď je to robené aspoň trošku diskrétne. Nemyslím si, že by v dnešnej dobe bolo dojčenie na verejnosti tabu,“ zamýšľa sa herečka.

Spýtala sa na názor svojich sledujúcich a stretla sa s pochopením. ,,Drvivá väčšina z vás so mnou súhlasila alebo ste dosť písali, že je vám to vlastne fuk, čo je podľa mňa najlepšie,“ cituje herečku expres.cz.