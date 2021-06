Herec Landl po osemmesačnej prestávke: Stresujúci návrat do divadla!

Silné emócie! Matej Landl (58) je divákom známy najmä vďaka markizáckemu seriálu Horná Dolná. Svoje herecké kvality už dlhé roky ukazuje aj na doskách, ktoré znamenajú svet v divadle Astorka Korzo ’90.

Vďaka postupnému uvoľňovaniu opatrení, kvôli pandémii koronavírusu, sa aj brány Matejovho milovaného divadla opäť otvorili. No, ako sám tvrdí, ešte tomu niečo chýba. Matej Landl pocítil na vlastnej koži, aké to je takmer rok nemôcť vykonávať svoju divadelnú prácu. Po náročnom období, predsa len svitá na lepšie časy.

„Chvalabohu, konečne sa aj diváci vrátili do divadla, aj keď ešte stále to nie je ono. Keď som prvýkrát hral po ôsmich mesiacoch predstavenie pred dvoma týždňami - našu milovanú obľúbenú komédiu Sen noci svätojánskej, tak jednak sme boli trošku tí, čo sme hrali prvýkrát po ôsmich mesiacoch, v takom jemnom strese, ale ten stres vystriedala taká eufória z toho, že konečne, že sú tam diváci,“ rozrozprával sa nadšený Landl v rozhovore rádia Slovensko v programe „Dobré ráno, Slovensko“.

Avšak herec cíti, že pandemické opatrenia sa podpísali aj na divadle. „Ale to polovičné hľadisko to nie je to pravé orechové,“ uzavrel Matej s tým, že verí, že sa čoskoro všetko vráti do starých koľají.