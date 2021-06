Zdravotné problémy ministra školstva Branislava Gröhlinga: Vážna operácia!

Musí sa šetriť. Minister školstva Branislav Gröhling (47) z SaS už vyše roka bojuje s vážnym ochorením. Diagnostikovali mu ho krátko po tom, čo nastúpil do kresla šéfa rezortu v čase, keď Slovensko bojovalo s prvou vlnou pandémie koronavírusu.

Minister Branislav Gröhling predstavil smelý plán: Novinky na slovenských školách Šéf školstva momentálne rieši najmä to, ako bude vyzerať výučba v školách po lete, po tom, čo boli mesiace zatvorené pre obmedzenia súvisiace s covidom.

Ministerstvo sa snaží presviedčať učiteľov, aby sa dali zaočkovať v čo najväčšom množstve a školy sa nemuseli v prípade silnej tretej vlny zatvárať. Do týchto pracovných záležitostí však Gröhlingovi zasiahli súkromné starosti o zdravie.

Lekári mu totiž pred vyše rokom diagnostikovali vážnu chorobu, pre ktorú sa liečil v Národnom onkologickom ústave. Nový Čas o tom informoval vlani v lete, keď ho fotograf zachytil priamo pred známou nemocnicou v Bratislave. Vedúci jedného z najsledovanejších rezortov slovenskej vlády odvtedy pravidelne chodil na prehliadky a podstupoval liečbu, ktorá mu mala pomôcť bojovať so silným zápalom v tele.

To, či ide priamo o onkologické ochorenie, špecifikovať nechcel. „Je to súkromná vec, ktorú by som nerád komentoval. Venujem sa hlavne svojej práci,“ hovoril s tým, že nechce komunikovať, čo konkrétne ho trápi.