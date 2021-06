Moderátorka Majtánová prekvapila svojím zmeneným výzorom: Sledujte, ako schudla do svadobných šiat!

Moderátorka Karin Majtánová (47) sa pred pár mesiacmi rozhodla, že chce znížiť svoju hmotnosť a celkovo zmeniť svoju životosprávu. A že sa jej to skutočne darí, vidieť na jej najnovších fotkách. Karin je sexi kosť a vyzerá skutočne výborne. Za jej obrovskou zmenou je nepochybne veľký deň, ktorý sa už blíži. Onedlho povie svoje áno dlhoročnému partnerovi Petrovi (46).

Majtánová sa veľmi teší zo svojej novej postavy a zdravého životného štýlu. „Je to tak 9-10 kg. Dala som si klasickú jarnú očistu.A potom som objavila fantastický výživový program. Je to na základe krvných výsledkov. Odoberú vám krv, skúma sa tam nejakých 37 parametrov a na základe týchto výsledkov vám vyhotovia individuálny stravovací plán,“ vysvetlila Novému Času moderátorka, ktorá sa cíti krásna.„Je to úplne perfektné, strava je pestrá. Zaujímavosťou je pre mňa, že som si musela zvyknúť na raňajky, čo bolo pre mňa 20 - 30 rokov nonsens,“ hovorí televízna hviezda.„Peťo schudol veľmi pekne zo zdravotného hľadiska. Trošku mu poskackal cukor, ale, chvalabohu, je už všetko v poriadku.“

Veľký deň

Moderátorka má dôvod na radosť, pretože ju čaká svadba s jej láskou Petrom. Bol aj to dôvod jej veľkej zmeny? „Ale asi áno, človek sa chce cítiť dobre, cítiť pekne a príjemne. A ja som ten človek extrémista. Asi neexistuje diéta, ktorú som ja nevyskúšala. Ale toto je naozaj o plnom bruchu a dňoch bez nervozity. Nie som hladná a vládzem,“ povedala s úsmevom Karin, ktorá sa nevie dočkať svadby.

„Pevne verím, že vydržia uvoľnené opatrenia a užijeme si to spolu. Už teraz sa na to veľmi tešíme.“ Treba uznať, že s novou postavou bude vo svadobných šatách skutočne šik.