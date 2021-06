Úprimné priznanie herečky Porubjakovej: Čo v jej živote zmenila pandémia!

Bez korony by sa to asi nestalo. Zuzana Porubjaková (35) si rok užívala materské povinnosti, no teraz už opäť zarezáva pri natáčaní markizáckeho seriálu Oteckovia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii „Vnímam to ako čas zastavenia sa, spomalenia. Myslím, že bez korony by sa toto asi neudialo. Žili sme „ulietané“ životy,“ uviedla herečka pre Eurotolevíziu, ktorej pracovný život sa taktiež výrazne zmenil. Sympatická herečka má s partnerom Jurajom dcérku Emku (5) a syna Oskara (1). No táto pandemická doba umelkyni priniesla určité zmeny do života. Aj Zuzka Porubjaková pocítila na vlastnej koži, že tento posledný pandemický rok odokryl rôzne veci.uviedla herečka pre Eurotolevíziu, ktorej pracovný život sa taktiež výrazne zmenil. „Boli sme zvyknutí byť všade, vždy, aj chorí sme pracovali. My herci sme často hrali aj s 38-stupňovými teplotami. Teraz je to iné, s teplotou vás ani nikde nevpustia. Naučili sme sa žiť intenzívne s rodinami,“ uzavrela spokojná Zuzka. Na nervy si nelezú! Koleník sa ukázal v spoločnosti prominentných rodičov