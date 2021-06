Video

Zuzana Vačková ako Líza sa dostala do nelichotivej situácie, kde si ju biskup pomýlil s mníškou Magdalénou. Keďže je o danej mníške známe, že sa výstredne oblieka, nenapadlo mu, že by to mohol byť eskort, ktorý si vychutnával jeho cirkevný tajomník (Martin Mňahončák). A hotelový personál opäť musí urobiť nemožné - do pár hodín z nej vyrobiť dámu veľkého kalibru. Podarí sa im to? Sledujte Delukse v stredu o 20.35 na JOJ-ke.