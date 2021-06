Peter Nagy otvoril na novom albume nečakanú tému: Naložil instagramovým pipinám!

Video

Spevák Peter Nagy prednedávnom potešil svojich fanúšikov novým albumom s názvom Petrolej. Ten pokrstil, ako inak, petrolejom a hoci názov neznie príliš poeticky, romantiky ukrýva viac než dosť. Pre Nagya je to doslova chlapské vyznanie k dlhodobému vzťahu, no na albume prehovoril do duše aj ženám. Nie však až tak lichotivo, ako by ste možno očakávali. Na mušku si totiž vzal dievčatá, ktoré žijú sociálnymi sieťami a skladba nesie príznačný názov Fejky. Slová speváka hovoria za všetko!