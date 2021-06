Boris Hanečka oblieka prezidentku Čaputovú: Návrhár priznal, čo ho zamrzelo

Video

Boris Hanečka patrí bezpochyby k našej návrhárskej špičke, niet sa teda čomu čudovať, že okrem známych tvárí či moderátorov prestížnych plesov je aj súčasťou tímu našej pani prezidentky Zuzany Čaputovej. S tým však idú ruka v ruke časté zmeny, prípravy šiat na rôzne druhy príležitostí či dodržanie protokolu a tak má Hanečka plné ruky práce. A hoci všetkému predchádzajú rozhovory a snaha o nájdenie kompromisu, vychytený dizajnér poodhalil, či je nejaký kúsok, ktorý by si pani prezidentka nikdy neobliekla, no aj to, čo najradšej nosí v súkromí.