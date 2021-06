Herec Peter Kočiš je po rozvode šťastne zamilovaný do kolegyne z divadla: Bude svadba?!

Opäť našiel šťastie. Herec Peter Kočiš (55) si už pred tromi rokmi vypočul verdikt súdu, ktorý rozviedol jeho dvadsaťštyriročné manželstvo s Nelou (48).

A tak dal definitívnu bodku za jednou kapitolou svojho života, z ktorej však má dve krásne dcéry Sárku (16) a Terezku (20). Dnes sa hrdo pýši svojou partnerkou Mirkou (41), s ktorou má šťastný a harmonický vzťah. Zdá sa však, že dvojica to myslí rozhodne vážne a ich vzťah by sa mal posunúť o krok ďalej.

Všetkých šokovala správa, keď sa v novembri 2017 ukázalo, že dlhoročné manželstvo Petra Kočiša a Nely stroskotalo. Veci naberali postupne veľmi rýchly spád a prišiel predaj lukratívneho bytu v Starom Meste, v ktorom si spoločne nažívali aj s dcérami Sárkou a Terezkou. Následne definitívnu bodku za ich dvadsaťštyriročným manželským zväzkom dal súd v júni 2018.

Ako sa však teraz ukázalo, herec má po svojom boku novú partnerku, ktorú zo začiatku usilovne zatĺkal. Až po rozvode svoje tajnostkárčenie odložil nabok a so svojou Mirkou, ktorá v divadle, kde Kočiš pôsobí, pracuje ako tajomníčka generálnej riaditeľky, sa hrdo ukazuje v spoločnosti. Ich vzťah pôsobí šťastne a harmonicky, no jeden jediný detail tomu chýba, a tým je práve svadba. Mohlo by sa zdať, že herec sa do chomúta druhýkrát hrnúť až tak nebude, no jeho slová naznačujú, že je predsa len otvorený aj takému životnému kroku, aj keď nie hneď.

„Toto máme nateraz vyjasnené, neschyľuje sa zatiaľ ku svadbe. Zostávame teraz takto, sme spokojní a vyhovuje to Mirke aj mne, takže je to tak ako to je. Ako sa však hovorí - nikdy nehovor nikdy, ale hovorím, že teraz sa zatiaľ ku svadbe neschyľuje,“ prezradil jemne tajomnou odpoveďou Peter Novému Času. Aj keď sa zdá, že svadba im momentálne na dvere neklope, tak tie dvere pred ňou ešte úplne nezabuchli.