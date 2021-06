Nestarnúca hviezda, speváčka Eva Máziková (71) zreje ako víno.

Len málokto by jej hádal jej vek a o jej neutíchajúcej energii by sa mohli písať knižky. Evička je proste chodiaca vrtuľa, ktorá si život užíva plnými dúškami.Inak to nebolo ani za jej mladých čias, keď oplývala nevídanou krásou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Jej dlhé štíhle nohy, úzky driek, dlhé havranie vlasy a neutíchajúci smiech boli jej devízami, z ktorých ťaží dodnes. Za jej sukňou sa vtedy otočil nejeden muž. Máziková však aj po rokoch zostáva šarmantnou dámou, ktorej môžeme jej chuť do života a elán len závidieť.