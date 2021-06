Vystrašená Diana Mórová po prvom predstavení v SND po pandémii: Obavy, tréma aj veľká bolesť!

Odchádzali im hlasivky! Diana Mórová (51) patrí medzi herecké divy, ktoré dlhé roky pôsobia v Slovenskom národnom divadle.

Preto sa nemožno čudovať, že veľmi hlasno hovorí o svojej nespokojnosti s tým, čo sa v kultúrnom stánku deje. Divadlá mali takmer rok svoje brány zavreté a nedávno sa dokonca v SND začal spomínať aj bankrot. Avšak už aj Diana si mohla po dlhšej pauze opäť zahrať, no nebola to vôbec prechádzka ružovou záhradou.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Diana Mórová je z celej situácie rozhorčená. Len nedávno riaditeľ SND Matej Drlička priznal, že v júni takýmto tempom nebude na mzdy zamestnancov.Avšak na dôležité schválenie ministerstva financií sa ešte stále čaká. No ako všetci herci, tak aj Diana je šťastná, že sa mohla po takom dlhom čase opäť postaviť na dosky, ktoré znamenajú svet, avšak zachvátil ju obrovský strach.

„Keď bola teraz pandémia, tak musím vám povedať, že my všetci sme po prvom predstavení nemali hlasy. Lebo hlasivky sú určitý sval, ktorý musíte stále trénovať, všetko nás bolelo a sme vykričaní, pretože zrazu tá veľkosť toho priestoru a tá energia vám odíde, lebo sme nemali tréning,“ prehovorila o svojich pocitoch herečka v rozhovore Tak takto pre TA3.

„Musíte stále skúšať, ohýbať aj tie svaly a to všetko, lebo to je veľká bolesť, keď sa po roku vrátite. Máte strach, máte strašnú trému, môžete prísť o hlasivky, lebo na druhý deň nemusí byť predstavenie a tak ďalej,“ priznala sympatická rusovláska, ktorá počas rozhovoru rozprávala s jemne zastretým hlasom.



Vízia pre lepšie časy?

Mórová, pre ktorú divadlo znamená veľa, má však aj naďalej trpkú príchuť v ústach pre súčasnú zlú finančnú situáciu. „To je robota ministerstva kultúry, oni majú zohnať peniaze, lebo je to SND a na to asi zabudli. A môžu byť radi, akí herci, operní speváci a ,baleťáci´ tu ešte fungujú, že to je naozaj tá kultúra,“ vyjadrila sa Diana pre Nový Čas. No zdá sa, že svitá konečne na lepšie časy, pretože je veľká nádej, že ministerstvo financií plán schváli. A aj samotná herečka verí v lepšie zajtrajšky.

„Bola to taká smutná doba, verím, že sa už nevráti, že urobíme všetko pre to, aby sa ten život vrátil aj do divadla, aj do hľadísk. Proste nech tam je aj 5 ľudí, ale dobrých, a proste zahráme aj pred piatimi ľuďmi pokojne divadlo, pretože ten divák je veľmi dôležitý aj pre nás,“ uzavrela v diskusnej relácii herečka.