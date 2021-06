Peter Nagy odhalil svoje súkromie: Prvýkrát otvorene o utajovanej priateľke

Spevák Peter Nagy (62) si svoje súkromie nadovšetko stráži. So svojou priateľkou sa na verejnosti príliš neukazuje, aj keď tvoria pár už dlhé roky.

I keď jej meno verejnosti známe nie je, hovorí česky a vyzerá, že je od speváka výrazne mladšia. Nagy teraz dokonca priznal, že bez ženy nedokáže poriadne fungovať a do vzťahu ide vždy s tým, že vo svojej polovičke nájde spriaznenú dušu na celý život.

Peter o sebe tvrdí, že je nevyliečiteľný romantik. O svojom súkromí hovorí veľmi málo, ale tentoraz predsa len niečo prezradil. Keď sa púšťa do nového vzťahu, dúfa, že s láskou ženy môže počítať dlhodobo a nielen ako s chvíľkovou záležitosťou.

„Mám rád dlhodobé vzťahy, a keď idem do vzťahu, tak dúfam, že bude navždy. Veď aj môj najdlhší vzťah trval krásnych osemnásť rokov,“ povedal Novému Času. V minulosti si prešiel už viacerými vzťahmi, dokonca aj nevydareným manželstvom s prekladateľkou Janou, s ktorou má syna Filipa. Nagy je napriek tomu spokojný a šťastný po boku svojej dlhoročnej priateľky.

Meno záhadnej brunetky však aj naďalej drží pod rúškom tajomstva. „Môj terajší vzťah trvá osem rokov a dúfam, že je to už navždy. Myslím si, že pokiaľ sú ľudia uvedomelí, tak si svoj vzťah len tak niečím nezničia,“ priznal zaľúbený spevák.

Bez ženy si nevie rady

Nagy si síce dokáže podľa jeho slov hravo poradiť s domácimi prácami, dokáže zapojiť elektrinu a neštíti sa ani roboty v záhrade, no od ženy vo vzťahu potrebuje najmä jej pochopenie a lásku. „Ja jednoducho potrebujem ženu k životu. Aj k vzťahu, aj k láske a aj pre život. Ja sa potrebujem radiť, zdieľať pocity a vtedy je to to správne pre mňa. Som nevyliečiteľný romantik a predovšetkým si predstavujem taký ten pekný život,“ hovorí spevák a dodáva: „Je krásne, keď je žena do voza aj do koča.“