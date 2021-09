Sexica Eva Cifrová má dokonalú postavu, ale...: Za toto sa vážne hanbím!

Atraktívna modelka Eva Cifrová (38) priznáva, že ak by sa z jedla nepriberalo, dokázala byť jesť neustále.

Na jej dokonalej postave však absolútne nie je vidieť, že miluje dobroty, ani to, že už vyše roka necvičila. Najnovšia fotka z Malorky je dôkazom toho, že je stále v špičkovej forme. Fotogaléria 1 fotiek v galérii



Bez ochranného faktora ani na krok

Najdôležitejšie pre stav pleti je dôkladné čistenie, na to nikdy nezabúdam. Hneď potom používam peptidové sérum, ktoré je úplná bomba na omladenie a hydratáciu pleti, a na to ešte ide krém. Nikdy nezabúdam na SPF 50, pretože mám pigmentové škvrny a bez ochrany von nevychádzam. Na kozmetike som nebola už viac ako rok.



Olej do vlasov

O vlasy sa starám úplne bežne. Klasicky používam šampón, masku a do presušených vlasov si dám olej. Češem sa len veľmi šetrnou kefou, pretože mám jemné vlasy. Na farbenie ku kaderníkovi chodím probližne každé štyri mesiace, ale občas si pár pramienkov zafarbím aj sama doma.



Necvičila už dlho

Tak za toto sa vážne hanbím! Necvičila som totiž od začiatku pandémie a myslím, že som trochu pribrala. Som presne ten typ, ktorý si povie, že začne od zajtra, ale to od zajtra hovorím každý deň. Pred pandémiou som chodievala cvičiť do fitka s osobným trénerom.



Obmedzila mäso

Som veľkým milovníkom jedla a keby sa z neho nepriberalo, mohla by som jesť neustále. Výrazne som obmedzila konzumáciu mäsa takmer na minimum. V poslednom období som prestala po večeroch vyjedať chladničku a nezobúdzam sa s opuchnutými prstami na rukách, čo ma dosť trápilo. Nemám rada ryby a morské plody.

Obliekam sa podľa nálady a situácie. Potrebujem hlavne pohodlné oblečenie a k nemu si dám šľapky zo svojej vlastnej kolekcie, ktorú som navrhla. Sú mäkké a komfortné do mesta aj na doma. Skamarátila som sa tiež s nohavicami s vysokým pásom a je mi jedno, či sú to legíny alebo rifle.Najradšej mám na sebe oči a ich zelenú farbu. Sú výrazné a keď im chcem ešte trošku pomôcť, stačí mi len riasenka.Plastika? Prečo nie!Nemám nič proti plastickým operáciám, veď sama mám zväčšené prsia. Ak to pomôže niekomu cítiť sa lepšie, tak prečo nie. Mojím snom už od puberty bolo mať väčšie pery a som vďačná, že som si to mohla splniť. Vyskúšala som aj botox, ale mám voči nemu rezistenciu, a tak mi nezaberá.



Božské čísla:

Výška: 170 cm

Hmotnosť: 53 kg