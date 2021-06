Hviezda Oteckov, čerstvá mamička Kavaschová: Od pôrodu v bolestiach

Zo slovenskej herečky Dominiky Kavaschovej (32), ktorú si diváci zamilovali v markizáckych Oteckoch, je od minulého mesiaca mama.

Spolu so snúbencom hercom Danielom Fischerom (33) sa dočkali vytúženej dcérky, ktorej vybrali nádherné meno Maia. Hereckú hviezdu aj napriek obrovskej radosti a láske, ktorú posledné týždne prežíva, trápia zdravotné problémy.

Aj keď bola usmievavá herečka Dominika Kavaschová na pôrod pripravená a dobre naladená, nie je vždy všetko len ružové, ako by sa mohlo zdať. Byť prvýkrát mamou môže byť veľmi náročné a aj samotná herečka v tomto prípade stúpila do neznáma. Od narodenia dcérky sa jej život zmenil od základov a kariéra išla bokom. Ako však známa herečka priznala, od pôrodu si prechádza aj neľahkými dňami, kedy trpí bolesťami. Práve tie jej už nejaké týždne poriadne znepríjemňujú život. „Keďže som už od piateho mesiaca kvôli koronavírusu skoro nikde nechodila, tak sa mi zmenil život asi len v tom, že veľa v noci nenaspím a bolí ma dosť chrbát z čičíka malej, keď má večerný plač. Keďže som si zvykla na to, že som doma, nemám až taký šok,“ priznala Kavaschová, ktorej chrbát si to odnáša najviac. Napriek tomu, že ju postretli tieto nepríjemnosti, spoločne s partnerom Danielom sa nevedia svojej malej princeznej nabažiť a nemenili by za nič.