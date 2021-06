Veľká pocta pre Viršíka († 56) a náplasť pre jeho fanúšikov: Obdivuhodné, čo vymyslel Julov kamarát

Nezanikne a bude tu pre nás. Celým Slovenskom koncom mája otriasla správa o nečakanej smrti moderátora Jula Viršíka († 56).

Žiaľ, jeho srdiečko sa už nepodarilo nakopnúť a pred týždňom mu prišli dať posledné zbohom všetci najbližší. Medzi nich patril aj jeho dlhoročný priateľ a kolega Pepe Balogh, ktorý sa rozhodol urobiť jedno veľké gesto pre všetkých fanúšikov TwentyFive Expres Party.

Viršík († 56) patril medzi pozitívne naladených ľudí, ktorý žil aktívnym životom. Nikto ani len netušil, že by mohol mať nejaké zdravotné problémy. No v osudný deň, keď sa stihol vrátiť do svojej chalupy v Malých Levároch, svoj boj o život nezvládol. Aj napriek snahe jeho manželky Adriany i záchranárov mu srdce zlyhalo. Julo odišiel a s ním, žiaľ, aj jeho relácia Twentyfive na rádiu Expres, ktorú milovali mnohí poslucháči.

Okrem vlastnej šou však organizoval s jeho blízkym kamarátom Pepem párty. „Julo a ja sme mali posledné roky spoločnú show TwentyFive Expres Party. Aj keď program TwentyFive na Rádiu Expres sa už vysielať nebude, po naozaj ťažkom zvažovaní som sa „s požehnaním” Rádia Expres rozhodol, že show TwentyFive Expres Party bude predsa pokračovať,“ zazneli slová Balogha, ktorý má s párty aj iný, veľmi obdivuhodný zámer.

„Keďže chceme, aby sa táto show zachovala ako spomienka na Jula, rozhodli sme sa, že bude niesť podtitul ,pocta Julovi‘, a z každej akcie som sa rozhodol posielať určitý ,podiel‘ Julovej rodine, aby som podporil hlavne jeho dcéru, ktorá študuje v zahraničí. Za tie dlhé prežité roky s Julom si to zaslúži,“ uzavrel DJ, ktorý verí, že Julo sa na nás pozerá zhora a teší sa z tohto rozhodnutia.