Markíze diváci poriadne naložili kvôli obľúbenej šou: Rázne rozhodnutie po nenávistných komentároch

Po hejtoch veľká zmena! Šou Tvoja tvár znie povedome zožala úspech, no nič jej neostala dlžná ani tá detská verzia.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii Predviedli fantastické spevácke čísla, no niektorí ľudia na ne spustili spŕšku kritiky kvôli - podľa ich slov - celebritnej protekcii. Televízia dáva preto šancu aj ostatným deťom!

Dočkali sa aj tí, ktorým sa nepáčilo, že sa v šou Tvoja mini tvár znie povedome ukázal len výber celebritných detí. Svoj talent ukázali detskí herci zo seriálu Oteckovia Maroško Baňas, ktorý epizódu aj vyhral, Izabelka Gavorníková a dcéra Márie Čírovej Zoe Kachútová. Okrem nich vystúpila aj dcéra Ondreja Kandráča Ema, Števko Bugala, syn Janky Daňovej-Bugalovej, Katarína Čačíková, dcéra Márie Podhradskej zo Spievankova, Peťko Zvolenský, syn Dominiky Mirgovej, a Oliver Boublík, syn hercov Karin Olasovej a Přemysla Boublíka.

Vtedy sa na tieto detské tváre, ako aj na samotnú Markízu spustila poriadna nálož nenávistných komentárov. „Teraz sú to deti bez detstva. Sú ich plné noviny a za 5 rokov ich budú tiež plné noviny, lebo od rozkoše nebudú vedieť, čo so sebou. Bez priateľov, bez rozumu,“ ozvala sa jedna komentujúca. „Ja by som chcela vidieť súťaž bežných a takzvaných necelebritných detí, dajte im príležitosť. Uvidíme, kto má prirodzený talent,“ pokračovala ďalšia.

Nová príležitosť

Netrvalo dlho a televízia prichádza s odpoveďou, pretože spúšťa kasting. Otvára príležitosť pre akékoľvek malé talenty od 5 do 12 rokov, ktoré milujú spev a tanec. „Po mimoriadnom úspechu jedinečnej ,mini‘ časti obľúbeného programu Tvoja tvár znie povedome sa Televízia Markíza rozhodla nadviazať na tento skvelý ohlas u divákov a poskytnúť príležitosť ich deťom odprezentovať svoj talent na veľkom pódiu a možno im otvoriť cestu k ďalšiemu rozvoju a príležitostiam,“ uviedol šéf PR a marketingu Michal Borec.