Peter Bič je hrdým majiteľom 36 gitár: Vtipný dôvod, prečo jeden nástroj obchádza oblúkom

Video

Skupina Peter Bič Project prednedávnom potešila fanúšikov novinkou s názvom Máj, ktorá sa okamžite stala hitom. Peter Bič spoločne s Viki Vargovou však nezaspali na vavrínoch a v tvorbe pokračujú aj naďalej. Nakoľko sa postupne uvoľňujú opatrenia, kapela sa pomaly pripravuje na koncertné pódiá. My sme nahliadli do ich skúšobne, v ktorej vznikajú nielen nové nápady, no znejú aj prvé tóny skladieb. Sem-tam tu zaznie aj Vikina hra na trúbku, v ktorej sa snaží speváčka zdokonaľovať. Viki nám prezradila, prečo jej to nejde a Peter zasa to, prečo má na tento nástroj zlé spomienky!