Šokujúca spoveď Šafránkovej († 68) sestry: Rodina doteraz nevie, prečo zomrela!

V stredu vyhasol život milovanej Popolušky Libuše Šafránkovej.

Len v pondelok pritom oslávila 68. narodeniny a ešte v ten deň nastúpila do pražskej nemocnice, kde ju na druhý deň čakal zákrok. Jej mladšia sestra Miroslava (62) poskytla rozhovor denníku Aha!. Príčina smrti obľúbenej herečky je stále nejasná! ,,Neviem. Myslím, že to lekári stále skúmajú,“ povedala. Šafránkovej hospitalizácia aj operácia pritom boli plánované.

,,Nikto netušil, že už sa domov nevráti. Nikto to nečakal. Vôbec nikto z nás nebol pripravený, že by mohla takto náhle odísť. Keď o tom ale tak premýšľam, tak sme na to pripravení byť mohli. Nikto si nedokáže predstaviť, čo si chuderka musela zvlášť v poslednom čase prežiť,“ povedala s plačom Miroslava. Aký zákrok mala Popoluška v nemocnici podstúpiť, špecifikovať nechcela.

Herečka ešte v roku 2014 ochorela na rakovinu dýchacieho ústrojenstva. Podstúpila rozsiahly zákrok, pri ktorom jej bol z pľúc odstránený nezhubný nádor a aj časť pľúcneho laloku. Vtedy sa písalo, že Šafránková prišla až o pätinu pľúc.

V deň nástupu do nemocnice mala malú oslavu. K Šafránkovej prišlo pár priateľov. ,,Aká oslava to asi mohla byť, keď za hodinu odchádzala do nemocnice. Ale radosť mala, to áno,“ hovorí sestra. Ako zistil denník Aha!, druhá oslava herečku čakala v nemocnici. ,,Popoluška má dnes narodeniny, tak jej gratulujeme,“ povedal v pondelok zdroj z nemocničného pavilónu A6, kde nachádza onkológia, pľúcna endoskopia a klinika respiračných chorôb. ,,Zajtra už ide Popoluška na zákrok a bude vybavená,“ povedal človek z nemocnice.