Nestráca čas! Misska Fabušová po problémoch znova zamilovaná: Veľký krok vo vzťahu s novým chlapom

Myslia to spolu vážne! Nový Čas len tento týždeň odhalil vzťah Miroslavy Fabušovej (38) s jej novým mužom. Misska mala ešte donedávna obdobie plné problémov.

Najviac ju trápilo, že ju verejnosť spája s predsedom Národnej rady SR Borisom Kollárom (55), s ktorým mala ešte v októbri minulého roka autonehodu. Dvojica sa viezla počas zákazu vychádzania v štátnej limuzíne. Fabušová však má pri sebe celkom iného muža! Podľa našich informácií sa k nemu dokonca aj presťahovala!

Fotograf Nového Času pristihol dvojicu pred podnikom v Dunajskej Lužnej. Nerušene sa venovali sami sebe. „Boli si pozrieť hokejový zápas. Mali sa k sebe a všetkým bolo jasné, že tvoria pár,“ prezradil jeden z návštevníkov podniku, ktorý nám dal echo. Sexica svoju lásku tajila niekoľko mesiacov, pretože ešte vo februári v rozhovore pre Nový Čas bez okolkov tvrdila, že v jej živote muž rozhodne nie je.

„Nechcem o ňom hovoriť, som šťastná, že je pri mne, no chceme mať pokoj. Je to jeho súkromie. Prosím, rešpektujte to,“ reagovala pred pár dňami stroho. Vyzerá to však tak, že to s fešákom myslí skutočne vážne. Svoj vzťah totiž povýšili a už sa spolu delia o jednu domácnosť. „Bývajú spolu v Dunajskej Lužnej. Mirka sa k nemu presťahovala len nedávno. Rozhodli sa, že je zbytočné, aby platili dva byty. Takto sú spolu a užívajú si jeden druhého,“ prezradil najnovšie zdroj blízky Fabušovej.