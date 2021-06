Štyri roky od utajovaného sobáša Vinczeovcov: Verejné vyznanie Adely a úprimný odkaz expartnerom!

Moderátorská dvojica Adela (40) a Viktor (30) Vinczeovci sa tajne zosobášili ešte v piatok 9. júna 2017. O tomto kroku však vedela len najbližia rodina a blízki priatelia.

Na svoju oficiálnu svadbu, ktorú mali 10. júna v kaštieli Tomášov, tak prišli už ako šťastní novomanželia. Aj po štyroch rokoch sú Vinczeovci do seba vášnivo zaľúbení a jeden s druhým nadmieru spokojní.

Zaľúbenci oslávili v stredu už štvrté výročie ich sobáša, ktorým spečatili svoju lásku a túžbu vydať sa na spoločnú cestu životom. Obaja sa na sociálnych sieťach pochválili fotkami z ich najšťastnejšieho dňa, na ktorý majú krásne spomienky. „Od 9. 6. 2017 som Vinczeová. Odkedy som s týmto pánom, je mi dosť dobre,“ priznala Adela svoje pocity a pokračovala nečakanými slovami: „Ďakujem aj všetkým mojim úžasným bývalým partnerom za to, že som mohla pri nich rásť a učiť sa. Aby som si potom pritiahla do života Viktora. Dobre som si to zariadila.“