Škandalózny začiatok lásky Šafránkovej a Abrháma: Prebrala ho speváčke, tá sa to dozvedela potupne!

Česká herečka Libuše Šafránková († 68) a český herec Josef Abrhám (81) tvorili pár, ktorý mnohí označovali za rozprávkový.

Za všetkých to zhrnul ich kolega Jiří Krampol, ktorého oslovil denník Blesk. ,,Mali výborné manželstvo, ako by snáď do tejto doby nepatrili, boli z iného sveta. Obaja introverti, skvele si rozumeli,“ povedal. Cesta k ich láske však bola tŕnistá a zlomila srdce speváčke Nadi Urbánkovej (81), Abrhámovej vtedajšej dlhoročnej priateľke.

Ako píše Expres.cz, Šafránková a Abrhám sa spoznali v pražskom Činohernom klube. Známemu hercovi padla mladá kolegyňa do oka a vraj ho zaujalo, že nerobila chyby. Okukovali sa z diaľky, na skúškach či predstaveniach. Hovorilo sa, že vtedy cieľavedomá mladá herečka na Abrháma ukázala prstom a povedala, že si ho raz vezme. Abrhám bol predstaviteľkou Popolušky taký očarený, že ju pozval na večeru.

Blesk informuje, že herec to s milenkou Šafránkovou ťahal dlhý čas, a až potom sa to jeho partnerka Urbánková potupne dozvedela – od svojej kaderníčky. Tá už nevydržala mlčať o tom, čo všetci okrem speváčky vedeli. Urbánková svoj pohľad na vec odhalila vo svojej životopisnej knihe A příště lépe. S Abrhámom bola od roku 1968.

,,Strašne som sa doňho zamilovala. Vydržali sme potom spolu osem rokov. Nikdy sme sa nevzali, bol to však jeden z najdlhších vzťahov môjho života a z mojej strany určite najsilnejší. Len na ten rozchod nerada spomínam,“ napísala. ,,Veľmi som si priala mať s Josefom dieťa. Vo chvíli, keď som cítila, že ten biologický budík zvoní, som mu to oznámila, pretože som sa chcela zachovať čestne. On mi vtedy povedal, že sa na to ešte necíti,“ spomína, v čom sa s hercom názorovo rozišli.