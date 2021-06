Smrť súťažiacej z reality šou Farma: Mala len 56 rokov!

Súťažiacich z 9. série reality šou Farma zasiahla smutná správa.

Ako píše portál markíza.sk, Anna Auxtová podľahla vážnej chorobe. Pripomína, že Anka sa v reality šou udržala takmer do konca. V rovnakej sérii sa predstavila aj jej dcéra Ivana, spolu to chceli dotiahnuť až do finále.

Správu o smrti Anny so svetom zdieľala jej druhá dcéra Ľubomíra. ,,Najlepší, najúžasnejši človek, neskutočná bojovníčka... Budeš mi chýbať najviac na svete. Srdce mi ide puknúť od žiaľu. Odpočívaj v pokoji, maminka moja... Prišla som o najlepšiu kamarátku na svete. Počkala si si ešte na nás, kým sme prišli s otcom, a vydýchla si naposledy... Bola si neuveriteľná žena, obetovala si nám celý život a keď si si mala užívať, tak ťa tá pliaga doslova zožrala," smúti dcéra.

Na úmrtie Anky reagovali viacerí exfarmári. ,,Odpočívaj v pokoji, Anička," napísal na Facebook víťaz 9. série Štefan Néma.