Reakcie na nečakanú smrť Šafránkovej († 68): Princ Trávníček z Popolušky sa zmohol na jedinú vetu

Českom otriasla správa o náhlom úmrtí národom milovanej herečky Libuše Šafránkovej († 68), hviezdy rozprávky Tri oriešky pre Popolušku.

Správu komentovali viaceré osobnosti, medzi nimi sám prezident Miloš Zeman. ,,Správa o odchode Libuše Šafránkovej ma hlboko zasiahla, cítim nesmiernu ľútosť. Rodine vyjadrujem úprimnú sústrasť,“ cituje z jeho facebookového profilu portál Expres.cz, ktorý pripomína, že politik bol vždy jej veľkým fanúšikom.

Blesk si všíma reakciu jej hereckého kolegu z nezabudnuteľnej rozprávky, ktorú televízie vysielajú každé Vianoce. ,,Veľmi ma to zasiahlo, nemám silu sa vyjadriť k tak smutnej správe,“ napísal na sociálnej sieti predstaviteľ princa Pavel Trávníček.

Smúti aj režisér Zdeněk Zelenka, ktorý so Šafránkovou spolupracoval. ,,Je to desivá správa. (…) Pôsobila ukľudňujúcim dojmom. Na nakrúcaní s ňou sa všetci upokojili, nekričali, veď predsa nakrúcali s Popoluškou. Zaradil som si ju medzi herečky, s ktorými človek vždy pracuje rád. Vyžarovala z nej pozitívna energia,“ povedal Blesku, ktorý si všíma aj ďalšie reakcie osobností.

,,Je mi to tak veľmi ľúto. Mala som tú česť ju stretnúť na nakrúcaní a bola taká milá a dobrá. Odpočívaj v pokoji, Libuška,“ odkázala do neba speváčka Marta Jandová. Kondoluje aj slávica Lucie Bílá. ,,Úprimnú sústrasť celej rodine. Je mi to neskutočne ľúto. Budete nám veľmi chýbať, Libuška. Popoluška naša milovaná,“ smúti na Facebooku.