Herec Dušan Kaprálik sa po 48 rokoch lúči: Končím!

Po 48 rokoch sa rozhodol opustiť divadelné dosky Novej scény.

Herca Dušana Kaprálika (73) publikum zbožňovalo, pretože dokázal strhnúť pozornosť všetkých hostí pri stvárňovaní rôznych postáv v mnohých dramatických, tragikomických aj komediálnych postáv. Divadlu však dáva zbohom a hrať sa už nechystá.

Herectvo Kaprálikovi prirástlo k srdcu natoľko, že sa mu s vášňou venoval takmer 50 rokov. „Divadlo mi vždy dávalo slobodu. Nemusel som bojovať s realitou, ale s úprimnosťou životných situácií postáv, ktoré vymyslel niekto úplne iný. Je to nádherná detektívka. Nemá nič spoločné s politickým bojom, s osobnými problémami, v tom dobrom prípade ani so snahou páčiť sa, ale má mnoho spoločného s hľadaním,“ vyjadril sa herec a pokračoval: „S hľadaním pravdy, krásy, harmónie, nenávisti, zloby, svinstva. Taký je život. A o tom sa oplatí rozmýšľať a v umeleckom diele ho realizovať. Bez nároku moralizovať, škatuľkovať, pretože názor si musí vytvárať divák.“

Okrem herectva sa dlhé roky venuje rozhlasovej, televíznej a filmovej tvorbe. Za očarujúci výkon v inscenácii Veľké ucho mu dokonca Literárny fond udelil cenu za celoživotné dielo v oblasti divadla a rozhlasu. Divadlo však musí opustiť zo zdravotných dôvodov.

„Zdravie je pre človeka priorita a človek musí vedieť, kedy je to akútne. Hovorí sa mi o tom ťažko, ale je to tak. Neopúšťam divadlo, budem chodiť, budem sledovať, budem pomáhať, ale už nemôžem byť závislý od denného fermanu, už si musím dopriať luxus rozhodovať sa sám, do čoho pôjdem a do čoho nie,“ dodal Kaprálik, pre ktorého bude vždy divadlo Nová scéna srdcovkou.